Готовил захват Волчанска: СБУ задержала местного жителя – ему грозит тюрьма

СБУ говорит: подозреваемый "втемную" использовал знакомых, у которых выведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с главным управлением Генерального штаба России в подготовке к захвату Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

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По данным СБУ, мужчину больше всего интересовали геолокации тяжелой артиллерии Вооруженных Сил Украины, которая держит под огневым контролем штурмовые группы российских военных, пытающихся захватить Волчанск.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла местного предпринимателя, рассказали правоохранители. Тот, по их данным, под видом решения коммерческих вопросов объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск.

Фото: СБУ

Также подозреваемый "втемную" использовал своих коллег и знакомых, у которых выведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров, а в дальнейшем обобщал полученные сведения и надиктовывал их в голосовых сообщениях для российской разведки, утверждают в СБУ.

"Отчитываясь" оккупантам, он подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. В правоохранительном органе считают, что полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

Фото: СБУ

Но сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили мужчину и задержали его, а также провели дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности. Сейчас он находится под стражей – ему грозит до восьми лет за решеткой.

По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.

20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

21 мая Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе в Волчанске.

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