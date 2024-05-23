СБУ: Викрито російського агента, який готував прорив диверсійних груп до Харкова

СБУ (Фото: СБУ)

Служба безпеки України викрила чоловіка, який, за даними слідства, вербував засуджених для підготовки прориву російських розвідувальних груп до Харкова. Про це повідомили в пресслужбі правоохоронного органу.

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Як зазначили в СБУ, ФСБ Росії мала на меті сформувати агентурну мережу на Харківщині, щоб сприяти прориву власних ДРГ для захоплення стратегічних об’єктів регіону.

У спецслужбі заявили, що для виконання завдання росіяни залучили в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю.

За вказівкою росіян чоловік вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання, проінформували правоохоронці.

"Після виходу з тюрми вони [засуджені] мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів. Також агресор сподівався отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему їх охорони", – йдеться у повідомленні СБУ.

Завдяки отриманим даним, як стверджують у спецслужбі, Росія мала підготувати диверсійні рейди у прифронтові райони області, уникаючи оборонних ліній українських військ.

За даними слідства, чоловік, викритий СБУ, був завербований росіянами, коли з 2012 року перебував за ґратами на тимчасово окупованій частині Луганщини. Ще до початку повномасштабної війни РФ проти України його перевели до виправної колонії на Харківщині.

Однак перед цим, за інформацією СБУ, він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на українській території.

У тюрмі чоловік мав завербувати інших ув'язнених, і після виходу на волю – зв’язатись зі своїм російським куратором для уточнення завдань і термінів їх виконання, повідомили правоохоронці.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради. Йому може загрожувати від 12 до 15 років тюрми.

Фото: СБУ

16 травня СБУ затримала мешканця Харкова, який допомагав російським загарбникам готувати новий наступ у регіоні.

22 травня СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці до захоплення росіянами Вовчанська на Харківщині.

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