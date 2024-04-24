У Росії затримали заступника Шойгу – Іванова: "допомогла" українська розвідка – джерело

23 квітня у Росії повідомили про те, що заступника міністра оборони Іванова відправили в СІЗО

Тимур Іванов (Фото: EPA)

Заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова було затримано за підозрою в корупції. Це був результат дій Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

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За інформацією співрозмовника видання, у березні 2024 року підрозділ активних дій ГУР провів кібератаку: в результаті було отримано доступ до конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

Після того як про цю історію дізналися у "ширших колах", проти Іванова розпочали розслідування – його підозрюють у корупції.

23 квітня офіційний телеграм-канал судів загальної юрисдикції Москви повідомив про те, що заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, відправили в СІЗО.

У російському оборонному відомстві він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ і медзабезпечення ЗС РФ, а також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.

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