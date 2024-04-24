В России задержали заместителя Шойгу – Иванова: "помогла" украинская разведка – источник

23 апреля в России сообщили о том, что замминистра обороны Иванова отправили в СИЗО

Тимур Иванов (Фото: EPA)

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в коррупции. Это был результат действий Главного управления разведки Министерства обороны, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.

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По информации собеседника издания, в марте 2024 года подразделение активных действий ГУР провело кибератаку: в результате был получен доступ к конфиденциальной информации и служебным документам Иванова.

После того как об этой истории узнали в более "широких кругах", против Иванова начали расследование – его подозревают в коррупции.

23 апреля официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы сообщил о том, что замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО.

В российском оборонном ведомстве он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск и медобеспечение ВС РФ, а также курировал закупки товаров по гособоронзаказу.

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