Уражений носій крилатих ракет "Циклон" не запустив жодної за своє існування – ЗСУ

Росіяни випробовували малий ракетний корабель два роки перед тим, як поставити у стрій, а потім ще рік уже у строю – ракети так і не запустили

МРК "Циклон" (Фото: ресурс окупантів)

Уражений Силами оборони малий ракетний корабель росіян "Циклон" так і не запустив жодної крилатої ракети до моменту знищення – він був "недороблений". Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Надвечір на LIGA.net має вийти великий текст про цей корабель.

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За словами Плетенчука, це єдиний у Чорному морі носій крилатих ракет, який після включення до складу флоту так і не запустив жодної ракети до моменту знищення.

"Він суто технічно не зміг пройти державні випробування. Навіть перед тим, як поставити в стрій, його два роки випробували, не змогли запустити ракету", – пояснив військовий.

І понад рік після включення до строю окупанти не змогли запустити з "Циклона" ракету – він фактично був "недороблений", зазначив речник.

Уранці 19 травня Генштаб повідомив, що вночі ЗСУ знищили морський тральник "Ковровец" окупантів, проте про "Циклон" не згадувалося.

21 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 19 травня Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський малий ракетний корабель "Циклон".

"Циклон" – МРК проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

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