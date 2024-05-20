Малий ракетний корабель "Циклон". Росіяни пишуть про ураження, ЗСУ чекають підтвердження – фото

Говорити про ураження носія "Калібрів" можна буде, коли з'являться свіжі супутникові знімки, зазначають OSINT-дослідники

МРК "Циклон" (Фото: ресурс окупантів)

Низка російських ресурсів заявляє, нібито 19 травня у порту тимчасово окупованого Севастополя було уражено російський малий ракетний корабель проєкту 22800 "Циклон". Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив LIGA.net, захисники чекають підтвердження цьому.

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Російські пропагандистські Telegram-канали з посиланням на свої джерела заявили про нібито удар двома ракетами ATACMS по "Циклону" вночі 19 травня. Утім, вранці 19 травня Генеральний штаб повідомив, що вночі ЗСУ знищили російський морський тральник "Ковровець", про "Циклон" не згадували.

Український OSINT-проєкт "Кіберборошно" з посиланням на супутникові знімки пише, що станом на 17 травня "Циклон" був у порту на 200 метрів східніше "Ковровця".

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Натомість за повідомленням місцевого проукраїнського каналу Крымский ветер, у ніч на 19 травня була пошкоджена будівля поряд з місцем, де й стояв "Циклон" за два дні до удару.

Загалом, дослідники зазначають, що говорити про ураження судна можна буде, коли з'являться свіжі супутникові знімки.

Фото: Кіберборошно

Речник ВМС повідомив LIGA.net, що очікуються підтвердження інформації про нібито знищення "Циклона" – наразі таких немає.

Корабель "Циклон" – малий ракетний корабель проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Раніше Плетенчук заявляв, що існує вірогідність, що російська армія втратила свій останній носій крилатих ракет у Криму – ним якраз і був "Циклон".

23 березня, за даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. 6 травня дрон військової розвідки знищив швидкісний катер росіян в окупованому Криму.

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