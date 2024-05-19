Генштаб ЗСУ: Україна знищила російський тральник "Ковровець"
Військово-морські сили уночі 19 травня знищили російський морський тральник "Ковровець", повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні.
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Генеральний штаб не наводить жодних подробиць знищення, але окупанти повідомляли про ракетний удар по Севастополю у ніч проти 19 травня.
"Ковровець" (бортовий №913) – морський тральник проєкта 266М, призначений для пошуку та знищення морських мін, проведення кораблів та суден через мінні загородження.
Увійшов до складу Чорноморського флоту Росії 8 листопада 1974 року.
Екіпаж тральника – 68 осіб.
- За два роки повномасштабної війни Сили оборони України знищили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії.
- 23 березня, за даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
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