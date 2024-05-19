Генштаб ВСУ: Украина уничтожила российский тральщик "Ковровець"

Во время ночного удара по Севастополю был уничтожен корабль Черноморского флота России

Фото: А.Бричевский / kchf.ru

Военно-морские силы ночью 19 мая уничтожили российский морской тральщик "Ковровец", сообщил Генеральный штаб в утренней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генеральный штаб не приводит никаких подробностей уничтожения, но оккупанты сообщали о ракетном ударе по Севастополю в ночь на 19 мая.

"Ковровец" (бортовой №913) – морской тральщик проекта 266М, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин, проведения кораблей и судов через минные заграждения.

Вошел в состав Черноморского флота России 8 ноября 1974 года.

Экипаж тральщика – 68 человек.