Генштаб ВСУ: Украина уничтожила российский тральщик "Ковровець"
Военно-морские силы ночью 19 мая уничтожили российский морской тральщик "Ковровец", сообщил Генеральный штаб в утренней сводке.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Генеральный штаб не приводит никаких подробностей уничтожения, но оккупанты сообщали о ракетном ударе по Севастополю в ночь на 19 мая.
"Ковровец" (бортовой №913) – морской тральщик проекта 266М, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин, проведения кораблей и судов через минные заграждения.
Вошел в состав Черноморского флота России 8 ноября 1974 года.
Экипаж тральщика – 68 человек.
- За два года полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России.
- 23 марта, по данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- 6 мая дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму.