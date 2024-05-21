ЗСУ уразили останній носій крилатих ракет Чорноморського флоту у Криму – МРК "Циклон"

Раніше повідомлялося лише про знищення тральника "Ковровець"

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У ніч на 19 травня Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський малий ракетний корабель "Циклон". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Згідно з уточненою інформацією українські захисники у ніч на 19 травня уразили у Севастополі МРК "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт".

Вранці 19 травня Генштаб повідомив, що вночі ЗСУ знищили морський тральник "Ковровець" окупантів, проте про "Циклон" не згадувалося.

Натомість першими про ураження "Циклону" заявили російські пропагандистські Telegram-канали: стверджували, що нібито удар було здійснено двома далекобійними ракетами ATACMS.

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Український OSINT-проєкт "Кіберборошно" з посиланням на попередні супутникові знімки писав, що 17 травня "Циклон" був у порту на 200 метрів східніше "Ковровця". Проукраїнський місцевий канал Крымский ветер заявив, що у ніч на 19 травня було пошкоджено будівлю, поряд з якою стояв "Циклон".

Утім, ще вчора речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив LIGA.net, що очікуються підтвердження даних про знищення "Циклона" – на той момент їх не було.

Раніше Плетенчук називав "Циклон" останнім носієм крилатих ракет Чорноморського флоту РФ у Криму.

Судячи з сьогоднішнього повідомлення Генштабу, тепер у захисників є необхідні підтвердження ураження "Циклона".

Корабель "Циклон" – МРК проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

23 березня, за даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

6 травня дрон військової розвідки знищив швидкісний катер росіян в окупованому Криму.

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