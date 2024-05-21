ЗСУ уразили останній носій крилатих ракет Чорноморського флоту у Криму – МРК "Циклон"
У ніч на 19 травня Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський малий ракетний корабель "Циклон". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Згідно з уточненою інформацією українські захисники у ніч на 19 травня уразили у Севастополі МРК "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт".
Натомість першими про ураження "Циклону" заявили російські пропагандистські Telegram-канали: стверджували, що нібито удар було здійснено двома далекобійними ракетами ATACMS.
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Український OSINT-проєкт "Кіберборошно" з посиланням на попередні супутникові знімки писав, що 17 травня "Циклон" був у порту на 200 метрів східніше "Ковровця". Проукраїнський місцевий канал Крымский ветер заявив, що у ніч на 19 травня було пошкоджено будівлю, поряд з якою стояв "Циклон".
Утім, ще вчора речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив LIGA.net, що очікуються підтвердження даних про знищення "Циклона" – на той момент їх не було.
Раніше Плетенчук називав "Циклон" останнім носієм крилатих ракет Чорноморського флоту РФ у Криму.
Судячи з сьогоднішнього повідомлення Генштабу, тепер у захисників є необхідні підтвердження ураження "Циклона".
- Корабель "Циклон" – МРК проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. Він є носієм крилатих ракет "Калібр".
- 23 березня, за даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- 6 травня дрон військової розвідки знищив швидкісний катер росіян в окупованому Криму.
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