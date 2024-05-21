ВСУ поразили последний носитель крылатых ракет Черноморского флота в Крыму – МРК "Циклон"

Ранее сообщалось только об уничтожении тральщика "Ковровец"

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В ночь на 19 мая Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Согласно уточненной информации, украинские защитники в ночь на 19 мая поразили в Севастополе МРК "Циклон" проекта 22800 "Каракурт".

Утром 19 мая Генштаб сообщил, что ночью ВСУ уничтожили морской тральщик "Ковровец" оккупантов, однако о "Циклоне" не упоминалось.

Первыми же о поражении "Циклона" заявили российские пропагандистские Telegram-каналы: утверждали, что якобы удар был осуществлен двумя дальнобойными ракетами ATACMS.

Читайте также: Черноморский флот России уничтожен или выведен из строя на треть за два года – ВМС

Украинский OSINT-проект "Кіберборошно" со ссылкой на предыдущие спутниковые снимки писал , что 17 мая "Циклон" был в порту на 200 метров восточнее "Ковровца". Проукраинский местный канал Крымский ветер заявил, что в ночь на 19 мая было повреждено здание, рядом с которым стоял "Циклон".

Впрочем, еще вчера спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил LIGA.net, что ожидаются подтверждения данных об уничтожении "Циклона" – на тот момент их не было.

Ранее Плетенчук называл "Циклон" последним носителем крылатых ракет Черноморского флота РФ в Крыму.

Судя по сегодняшнему сообщению Генштаба, теперь у защитников есть необходимые подтверждения поражения "Циклона".

Корабль "Циклон" – МРК проекта "Каракурт", объединяющий серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

23 марта, по данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

6 мая дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму.

Читайте также: Великобритания о поражении ВСУ "Ямала" и "Азова": РФ ограничилась портом – даже там тонет