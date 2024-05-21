ВСУ поразили последний носитель крылатых ракет Черноморского флота в Крыму – МРК "Циклон"
В ночь на 19 мая Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Согласно уточненной информации, украинские защитники в ночь на 19 мая поразили в Севастополе МРК "Циклон" проекта 22800 "Каракурт".
Первыми же о поражении "Циклона" заявили российские пропагандистские Telegram-каналы: утверждали, что якобы удар был осуществлен двумя дальнобойными ракетами ATACMS.
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Украинский OSINT-проект "Кіберборошно" со ссылкой на предыдущие спутниковые снимки писал , что 17 мая "Циклон" был в порту на 200 метров восточнее "Ковровца". Проукраинский местный канал Крымский ветер заявил, что в ночь на 19 мая было повреждено здание, рядом с которым стоял "Циклон".
Впрочем, еще вчера спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил LIGA.net, что ожидаются подтверждения данных об уничтожении "Циклона" – на тот момент их не было.
Ранее Плетенчук называл "Циклон" последним носителем крылатых ракет Черноморского флота РФ в Крыму.
Судя по сегодняшнему сообщению Генштаба, теперь у защитников есть необходимые подтверждения поражения "Циклона".
- Корабль "Циклон" – МРК проекта "Каракурт", объединяющий серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Он является носителем крылатых ракет "Калибр".
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