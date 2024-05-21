Пораженный носитель крылатых ракет "Циклон" не запустил ни одной за все время – ВСУ

Россияне испытывали малый ракетный корабль два года перед тем, как поставить в строй, а потом еще год уже в строю – ракеты так и не запустили

МРК "Циклон" (Фото: ресурс оккупантов)

Пораженный силами обороны малый ракетный корабль россиян "Циклон" так и не запустил ни одной крылатой ракеты до момента уничтожения – он был "недоделан". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. К вечеру на LIGA.net должен выйти большой текст об этом корабле.

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По словам Плетенчука, это единственный в Черном море носитель крылатых ракет, после включения в состав флота так и не запустивший ни одной ракеты до момента уничтожения.

"Он чисто технически не смог пройти государственные испытания. Даже перед тем, как поставить в строй, его два года опробовали, не смогли запустить ракету", – объяснил военный.

И больше года после включения в строй оккупанты не смогли запустить из "Циклона" ракету – он фактически был "недоделан", отметил спикер.

Утром 19 мая Генштаб сообщил, что ночью ВСУ уничтожили морской тральщик "Ковровец" оккупантов, однако о "Циклоне" не упоминалось.

21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 19 мая Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе российский малый ракетный корабль "Циклон".

"Циклон" – МРК проекта "Каракурт", объединяющий серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

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