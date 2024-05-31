Генерал РФ, наводящий ракеты по Украине, получил подозрение от СБУ

Прежде всего Роберт Баранов наводит "Калибры", Х-101/555 и "Искандеры"

Запуск ракеты "Калибр" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору Роберту Баранову, возглавляющему главный вычислительный центр Генерального штаба Вооруженных сил РФ и отвечающему за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

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По данным правоохранителей, подразделение Баранова отвечает за точность ударов ракет захватчиков, в частности, подчиненные оккупанта занимаются программированием траекторий движения крылатых и баллистических ракет, чтобы избежать зоны действия украинской противовоздушной обороны.

Также они указывают на конкретные цели, которые должны быть поражены ракетным вооружением, поясняет СБУ.

В первую очередь, говорит ведомство, речь идет о наведении крылатых ракет "Калибр", Х-101/555 и баллистических ракет "Искандер".

По данным следствия, оккупанты "четко понимают", что программируют значительную часть российского оружия для огневого поражения гражданской инфраструктуры Украины.

Роберт Баранов (Фото: ресурс оккупантов)

СБУ разъясняет: во время подготовки ударов подразделение Баранова сопоставляет координаты целей, полученных от командования Генштаба РФ, с локациями гражданских объектов на картах местности – поэтому оккупанты сознательно наносят удары по мирной инфраструктуре.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения, в том числе из-за таких ракет, погибли не менее 520 детей, отмечают правоохранители.

Баранову доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, также СБУ идентифицировала 30 его подчиненных, прямо причастных к совершению преступлений против Украины.

Российскому генералу грозит пожизненное заключение.

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2 апреля в России был назначен новый командующий Черноморским флотом – им стал вице-адмирал Пинчук. Оккупант находится под персональными санкциями Евросоюза и подозревается в деле СБУ по статье о военных преступлениях – ему грозит пожизненное в Украине.

27 мая СБУ заочно сообщила о подозрении одному из заместителей министра обороны РФ, лично руководящего поставками "Искандеров" и КАБов.

30 мая СБУ сообщила о подозрении главе российской пыточной на временно оккупированной территории Луганской области.

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