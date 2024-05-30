Очолював катівню у Старобільську та піддавав людей тортурам: СБУ оголосила про підозру

Російські загарбники на території окупованої частини Луганської області. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Служба безпеки Україн повідомила про підозру очільнику російської катівні на тимчасово окупованій частині Луганської області. За даними правоохоронців, йдеться про Ігоря Охріменка – колишнього посадовця місцевого підрозділу розформованої міліції, який підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що після окупації Старобільська російською армією, Охріменко пішов на співпрацю з ворогом, а в червні 2022 року, за погодження керівництва Федеральної служби виконання покарань РФ, його призначили очільником окупаційної тюрми.

СБУ наголосила, що фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні.

За даними слідства, Охріменко організував охорону камер та периметру російської в’язниці, в якій тримали викрадених людей, а також особисто брав участь у численних тортурах, що відбувались у катівні.

Правоохоронці розповіли, що незаконно ув’язнених тримали довгий час без їжі та води, а також імітували їхній розстріл. У такий спосіб Охріменко "вибивав" згоду потерпілих на співпрацю з окупантами, пояснили в СБУ.

Згодом його призначили очільником іншого окупаційного "СІЗО" у тимчасово захопленому Луганську, де він продовжує брати участь у репресіях проти місцевих жителів, зазначили у правоохоронному органі.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Охріменку про підозру за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки він переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, наразі тривають комплексні заходи, щоб його знайти та покарати.

23 травня стало відомо, що СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють в охороні російської катівні в Херсоні під час окупації, а опісля – намаганнях сховатися у лавах Збройних Сил України.

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