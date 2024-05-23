Охороняв катівню у Херсоні, а потім хотів сховатися в лавах Сил оборони: СБУ затримала чоловіка

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють в охороні російської катівні в Херсоні під час окупації, а опісля – намаганнях сховатися у лавах Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У СБУ розповіли, що під час російської окупації, чоловік "служив" у ворожій катівні, яку росіяни облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10.

Там він перебував на "посаді" охоронця окупаційного об’єкта, до якого російська армія звозила репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів, зазначили правоохоронці.

За даними спецслужби, після звільнення правобережної частини Херсонської області, підозрюваний певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя.

За даними слідства, підозрюваним виявився мешканець Миколаївщини, ідеологічний прихильник рашизму. На початку повномасштабного вторгнення, розповіли в СБУ, він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею про добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Зараз чоловік перебуває під вартою, якщо його вину буде доведено – загрожує до 15 років тюрми.

Під час окупації Херсона у місті "працювали" близько 20 катівень – туди забирали та піддавали тортурам українських активістів. Скільки людей утримували в них, остаточно не відома, але близько 400 — вважають безвісти зниклими.

За даними поліції станом на 14 січня 2023 року російські окупанти облаштували дві катівні в одному з сіл тимчасово окупованого Скадовського району.

3 січня 2023 року у Херсоні в підвальному приміщенні будівлі головного управління поліції Херсонської області спеціалізована слідчо-оперативна група виявила катівню, яку облаштували російські окупанти.

Дивіться також: "Кинули в яму до вбитих, катували в морозильних камерах". Офіцеру РФ оголошено підозру