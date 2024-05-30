Возглавлял пыточную в Старобельске и подвергал людей пыткам: СБУ объявила о подозрении
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского застенка на временно оккупированной части Луганской области. По данным правоохранителей, речь идет об Игоре Охрименко – бывшем должностном лице местного подразделения расформированной милиции, который поддержал полномасштабное вторжение РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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Правоохранители рассказали, что после оккупации Старобельска российской армией, Охрименко пошел на сотрудничество с врагом, а в июне 2022 года, по согласованию руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ, его назначили главой оккупационной тюрьмы.
СБУ отметила, что фактически это заведение функционировало как застенок, в который свозили участников движения сопротивления в регионе.
По данным следствия, Охрименко организовал охрану камер и периметра российской тюрьмы, в которой держали похищенных людей, а также лично участвовал в многочисленных пытках, которые происходили в застенках.
Правоохранители рассказали, что незаконно заключенных держали долгое время без еды и воды, а также имитировали их расстрел. Таким образом Охрименко "выбивал" согласие потерпевших на сотрудничество с оккупантами, пояснили в СБУ.
Впоследствии его назначили главой другого оккупационного "СИЗО" во временно захваченном Луганске, где он продолжает участвовать в репрессиях против местных жителей, отметили в правоохранительном органе.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили Охрименко о подозрении по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Поскольку он скрывается на временно оккупированной части востока Украины, сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.
23 мая стало известно, что СБУ получила мужчину, которого подозревают в охране российской застенки в Херсоне во время оккупации, а затем – попытках скрыться в рядах Вооруженных Сил Украины.
- 5 января 2023 года в прокуратуре сообщали, что есть доказательства того, что российские командиры знали о фактах изнасилований на территории Украины или даже поощряли их.
- 5 октября того же года ООН опубликовала отчет, в котором говорится, что российские оккупанты применяли сексуализированное насилие в отношении украинских военнопленных и гражданских мужчин и женщин , которых они держали в застенках.
- 15 марта Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине опубликовала отчет, в котором описала случаи пыток украинских военнопленных в нескольких местах лишения свободы в России.
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