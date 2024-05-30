Возглавлял пыточную в Старобельске и подвергал людей пыткам: СБУ объявила о подозрении

Российские захватчики на территории оккупированной части Луганской области. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского застенка на временно оккупированной части Луганской области. По данным правоохранителей, речь идет об Игоре Охрименко – бывшем должностном лице местного подразделения расформированной милиции, который поддержал полномасштабное вторжение РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Правоохранители рассказали, что после оккупации Старобельска российской армией, Охрименко пошел на сотрудничество с врагом, а в июне 2022 года, по согласованию руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ, его назначили главой оккупационной тюрьмы.

СБУ отметила, что фактически это заведение функционировало как застенок, в который свозили участников движения сопротивления в регионе.

По данным следствия, Охрименко организовал охрану камер и периметра российской тюрьмы, в которой держали похищенных людей, а также лично участвовал в многочисленных пытках, которые происходили в застенках.

Правоохранители рассказали, что незаконно заключенных держали долгое время без еды и воды, а также имитировали их расстрел. Таким образом Охрименко "выбивал" согласие потерпевших на сотрудничество с оккупантами, пояснили в СБУ.

Впоследствии его назначили главой другого оккупационного "СИЗО" во временно захваченном Луганске, где он продолжает участвовать в репрессиях против местных жителей, отметили в правоохранительном органе.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Охрименко о подозрении по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку он скрывается на временно оккупированной части востока Украины, сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.

23 мая стало известно, что СБУ получила мужчину, которого подозревают в охране российской застенки в Херсоне во время оккупации, а затем – попытках скрыться в рядах Вооруженных Сил Украины.

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