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Російський співак Лєпс "дав мільйон рублів" комусь, хто нібито знищив танк ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 12:49
Російський співак Лєпс

Новий етап військової пропаганди у Росії. Місцевий співак Григорій Лєпс, який підтримує геноцидну війну проти України, показав у себе в Telegram відеоролик, де чоловік у російській військовій формі дякує йому за "мільйон рублів", який артист нібито виплатив йому "за підбитий танк Leopard" ЗСУ.

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"Військовий" показує в ролику пачку грошей і каже, що одержав їх від Лєпса.

У червні 2023 року російський співак разом із колегою Миколою Басковим підтримали ініціативу засновника групи "Зємлянє", путініста Володимира Кисельова, заснувати премію за знищення танків Leopard ЗСУ, і заявили, що платитимуть окупантам по 1 млн рублів (близько 430 000 грн) за підбиту бойову машину.

"Я ответил за свои слова", – підписав ролик співак, який має зв'язки з мафією і підтримує вбивства українців та спробу знищення української державності.

Таку ініціативу підтримали й інші медійні особи та політики РФ. Зокрема, у червні сенатор РФ Олександр Карєлін приніс 1 млн рублів "барышей от сибирских предпринимателей" якомусь чоловікові в лікарні "за Леопард". Самі росЗМІ звернули увагу, що ця історія "схожа на фейк".

У 2019 році в Латвії через Лєпса між міністрами стався конфлікт.

  • У 2022 році Мінкульт склав санкційний список із півсотні російських артистів, які підтримали війну проти України (там є і Лєпс).
  • У червні 2023 року в кафе "Дубрівка" у селі Погреби Київської області чоловік із жінкою співали у караоке пісню Лєпса. Інша відвідувачка зробила зауваження щодо цього, після чого її виштовхали. Поліція склала адмінпротокол за ч. 1 ст. 155 КОАП на власників кафе, за що їм загрожує 17—170 грн штрафу. Власник перепросив, що не простежив за репертуаром, а відпочивальники нібито прийшли "зі своєю музикою".
Євген Пилипенко
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війнапропагандатанкокупантифашизмLeopardГригорій Лєпс
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