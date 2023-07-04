Российский певец Лепс "дал миллион рублей" кому-то, кто якобы уничтожил ВСУ

Новый этап военной пропаганды в России. Поддерживающий геноцидную войну против Украины местный певец Григорий Лепс показал у себя в Telegram видеоролик, где мужчина в российское военной форме благодарит его за "миллион рублей", который артист якобы выплатил ему "за подбитый танк Leopard" ВСУ.

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"Военный" показывает в ролике пачку денег и говорит, что получил их от Лепса.

В июне 2023 года российский певец вместе с коллегой Николаем Басковым поддержали инициативу основателя группы "Земляне", путиниста Владимира Киселева, учредить премию за уничтожение танков Leopard ВСУ, и заявили, что будут платить оккупантам по 1 млн рублей (около 430 000 грн) за каждую подбитую боевую машину.

"Я ответил за свои слова", – подписал ролик певец, имеющий связи с мафией и поддерживающий убийства украинцев и попытку уничтожения украинской государственности.

Такую инициативу поддержали и другие медийные лица и политики РФ. В частности, в июне сенатор РФ Александр Карелин принес 1 млн рублей "барышей от сибирских предпринимателей" некоему мужчине в больнице "за Леопард". Сами росСМИ обратили внимание, что эта история "похожа на фейк".

В 2019 году в Латвии из-за Лепса между министрами произошел конфликт.

В 2022 году Минкульт составил санкционный список из полусотни российских артистов, поддержавших войну против Украины (там есть и Лепс).

В июне 2023 года в кафе "Дубровка" в селе Погребы Киевской области некие мужчина с женщиной пели в караоке песню Лепса. Другая посетительница сделала замечание на этот счет, после чего ее вытолкали. Полиция составила админпротокол по ч. 1 ст. 155 КОАП на владельцев кафе, за что им "грозит" 17—170 грн штрафа. Владелец извинился, что не проследил за репертуаром, а отдыхающие якобы пришли "со своей музыкой".

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