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В Латвии из-за Григория Лепса между министрами произошел конфликт

В Латвии из-за Григория Лепса между министрами произошел конфликт - Фото
Григорий Лепс. Фото: скриншот из видео
24.07.2019, 11:54

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс посетил концерт российского исполнителя, чем вызвал недовольство министра юстиции Яниса Борданса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс на встрече с премьер-министром Кришьянисом Кариньшом выразил недовольство действиями министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, посетившего концерт Григория Лепса. Об этом сообщает Delfi.

"Это также кричаще, как тот случай, когда Russia Today латвийского телевидения устроило шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах, чтобы унизить латвийское государство", — заявил Борданс.

Министр юстиции Латвии также недоволен тем, что российский исполнитель, который, по мнению Борданса, близок к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину и российским криминальным кругам, до сих пор не включен в черный список в Латвии и США.

В мае 2019 года по предложению министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Григория Лепса внесли в черный список. Свое решение внешнеполитическое ведомство Литвы и МВД объяснили фактами, раскрытыми Минфином США еще в 2013 году. Ранее в Минфине США заявили, что Григорий Лепсверидзе связан в преступным синдикатом "Братский круг".

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литва григорий лепс
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