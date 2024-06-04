Жена беглого экс-нардепа Маркова получила подозрение – арестовали имущества на 250 млн грн

Соосновала бизнес с Григорием Лепсом, поддерживающим войну против Украины, их компания разрабатывает оборудование для российских вертолетов

Инесса Маркова в 2013 году (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Инессе Марковой, жене бывшего нардепа от запрещенной Партии регионов и лидера запрещенной "Родины" Игоря Маркова. У женщины арестована недвижимость в Одессе стоимостью более 250 млн грн, сейчас она является совладелицей российской ІТ-компании, разрабатывающей программное обеспечение для боевой авиации России.

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По данным следствия, в 2014 году фигурантка и ее муж уехали в Москву, где и сейчас скрываются от правосудия и способствуют войне РФ против Украины.

СБУ отмечает: еще до полномасштабного вторжения РФ Маркова основала в стране-агрессоре так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем", среди его соучредителей подсанкционный российский певец Григорий Лепс, поддерживающий войну против Украины.

Компания Марковой по заказу российского военного предприятия "Ростех" разрабатывает бортовые системы для боевых вертолётов РФ – в частности, и для Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", сообщают правоохранители.

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Спецслужба задокументировала, что с 24 февраля 2022 года компания подозреваемой поставила оккупационным группировкам РФ программные продукты на сумму более 100 млн рублей (около 45,2 млн грн).

Фигурантке сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также суд наложил арест на коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок Марковой в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.

СБУ заключает, что продолжаются комплексные меры по привлечению подозреваемой к ответственности.

В августе 2022 года Игоря Маркова объявили в международный розыск.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигание вражды, коллаборационную деятельность, пропаганду войны, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

С 2014 года Марков активно участвовал в пропагандистских телеэфирах в России, поддерживал вооруженную агрессию и установленные россиянами незаконные псевдореспублики на востоке.

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