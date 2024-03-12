Підсанкційний "міністр" терористичної ДНР отримав підозру у колабораціонізмі

Кирило Макаров (Фото: ресурс окупантів)

Заочну підозру у колабораційній діяльності отримав так званий міністр молодіжної політики терористичного угрупування ДНР, повідомила Донецька обласна прокуратура. За повідомленнями загарбників, псевдоміністром незаконно працює 29-річний уродженець тимчасово окупованого Донецька Кирило Макаров.

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За статтею про колабораційну діяльність фігуранту загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.

За даними слідства, у вересні 2022 року мешканець окупованого Донецька працевлаштувався на керівну посаду у терористичній ДНР – на підтримку політики керівництва Росії щодо виховання молоді у дусі патріотизму та відданості державі-агресору чоловік став "міністром молодіжної політики ДНР".

Псевдочиновник, виправдовуючи збройний напад РФ на Україну, спрямовує діяльність незаконного відомства на формування молодіжного кадрового резерву для органів російської окупаційної адміністрації, зауважили в облпрокуратурі.

Також фігурант активно розповсюджує наративи РФ щодо ролі молоді у розбудові псевдореспубліки та розподіляє бюджет на пропагандистські заходи, зокрема, за його керівництва впроваджується так звана грантова допомога студентам та створення проєктів "правильного" медійного простору, зазначають правоохоронці.

Загалом діяльність підозрюваного покликана знищити українську ідентичність та виховати нове покоління прихильників російського режиму, підсумовує слідство.

Наразі псевдочиновника оголосили у розшук, на нього вже наклали санкції Україна, країни ЄС, Велика Британія, Канада, Швейцарія та Японія.

1 лютого Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському актору, політику та пропагандисту Дмитру Пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

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