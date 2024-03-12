Подсанкционный "министр" террористической ДНР получил подозрение в коллаборационизме

Кирилл Макаров (Фото: ресурс оккупантов)

Заочное подозрение в коллаборационной деятельности получил так называемый министр молодежной политики террористической группировки ДНР, сообщила Донецкая областная прокуратура. По сообщениям захватчиков, псевдоминистром незаконно работает 29-летний уроженец временно оккупированного Донецка Кирилл Макаров.

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По статье о коллаборационной деятельности фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

По данным следствия, в сентябре 2022 года житель оккупированного Донецка трудоустроился на руководящий пост в террористической ДНР – в поддержку политики руководства России по воспитанию молодежи в духе патриотизма и преданности государству-агрессору мужчина стал "министром молодежной политики ДНР".

Псевдочиновник, оправдывая вооруженное нападение РФ на Украину, направляет деятельность незаконного ведомства по формированию молодежного кадрового резерва органов российской оккупационной администрации, отметили в облпрокуратуре.

Также фигурант активно распространяет нарративы РФ по поводу роли молодежи в развитии псевдореспублики и распределяет бюджет на пропагандистские мероприятия, в частности, при его руководстве внедряется так называемая грантовая помощь студентам и создание проектов "правильного" медийного пространства, отмечают правоохранители.

В целом деятельность подозреваемого призвана уничтожить украинскую идентичность и воспитать новое поколение сторонников российского режима, заключает следствие.

Пока псевдочиновника объявили в розыск, на него уже наложили санкции Украина, страны ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария и Япония.

1 февраля Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру, политику и пропагандисту Дмитрию Певцову, публично поддерживающему вооруженную агрессию РФ против Украины.

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