СБУ висунула підозру депутату Держдуми, пропагандисту й актору Пєвцову

Фігуранту загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією

Дмитро Пєвцов (Скриншот з відео)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському актору, політику та пропагандисту Дмитру Пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

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Пєвцов є депутатом Державної думи (парламенту) РФ і входить до близького оточення вищого російського військово-політичного керівництва, пише СБУ.

За даними відомства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю російського диктатора Володимира Путіна, а також часто виступав в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Окрім цього, зазначає СБУ, в інтерв'ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав про те, як особисто голосував за визнання незаконної "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Разом з тим підозрюваний виправдовував злочинні дії військ загарбників та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово окупованих українських областях, зауважує спецслужба.

Відомство повідомляє, що ініційовані ним експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності Пєвцова на користь Кремля.

Фігуранта повідомили про підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганді війни.

Наразі Пєвцов перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності, підсумовує СБУ.

Найбільше покарання, яке загрожує підозрюваному, - до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Пєвцов здобув популярність завдяки серіалу про кримінал "Бандитський Петербург".

14 червня 2023 року СБУ повідомила про підозру ідеологу "русского мира", пропагандисту Олександру Дугіну за статтями про геноцид і посягання на територіальну цілісність України.

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