СБУ выдвинула подозрение депутату Госдумы, пропагандисту и актеру Певцову
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру, политику и пропагандисту Дмитрию Певцову, публично поддерживающему вооруженную агрессию РФ против Украины.
Певцов является депутатом Государственной думы (парламента) РФ и входит в близкое окружение высшего российского военно-политического руководства, пишет СБУ.
По данным ведомства, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина, а также часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.
Кроме того, отмечает СБУ, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал о том, как лично голосовал за признание незаконной "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
При этом подозреваемый оправдывал преступные действия войск захватчиков и оккупационных администраций РФ во временно оккупированных украинских областях, отмечает спецслужба.
Ведомство сообщает, что инициированные им экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности Певцова в пользу Кремля.
Фигуранту сообщили о подозрении в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны.
В настоящее время Певцов находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности, заключает СБУ.
Самое большое наказание, угрожающее подозреваемому, – до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Певцов приобрел известность благодаря сериалу о криминале "Бандитский Петербург".
- 14 июня 2023 года СБУ сообщила о подозрении идеологу "русского мира", пропагандисту Александру Дугину по статьям о геноциде и посягательствах на территориальную целостность Украины.
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