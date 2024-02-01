СБУ выдвинула подозрение депутату Госдумы, пропагандисту и актеру Певцову

Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией

Дмитрий Певцов (Скриншот по видео)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру, политику и пропагандисту Дмитрию Певцову, публично поддерживающему вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Певцов является депутатом Государственной думы (парламента) РФ и входит в близкое окружение высшего российского военно-политического руководства, пишет СБУ.

По данным ведомства, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина, а также часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Кроме того, отмечает СБУ, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал о том, как лично голосовал за признание незаконной "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

При этом подозреваемый оправдывал преступные действия войск захватчиков и оккупационных администраций РФ во временно оккупированных украинских областях, отмечает спецслужба.

Ведомство сообщает, что инициированные им экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности Певцова в пользу Кремля.

Фигуранту сообщили о подозрении в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны.

В настоящее время Певцов находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности, заключает СБУ.

Самое большое наказание, угрожающее подозреваемому, – до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Певцов приобрел известность благодаря сериалу о криминале "Бандитский Петербург".

14 июня 2023 года СБУ сообщила о подозрении идеологу "русского мира", пропагандисту Александру Дугину по статьям о геноциде и посягательствах на территориальную целостность Украины.

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