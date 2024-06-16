Зеленський про провал зустрічей з Росією у Стамбулі у 2022-му: Ультиматум – не перемовини

За словами глави держави, "потім цих ультиматумів було багато й вони були різні"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Переговори з Росією у Стамбулі в березні 2022 року зазнали невдачі через те, що російський диктатор Володимир Путін вміє розмовляти лише мовою ультиматумів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами на Саміті миру.

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Зеленський акцентував, що з цими ультиматумами російський диктатор "приїхав на танку під час вторгнення", оточив столицю, а багато регіонів України окупували й "показали ультиматум". За його словами, потім цих ультиматумів було багато, і вони були різними.

"До речі, нічим не відрізняються від останніх "пропозицій" Путіна. У нього не пропозиції, у нього ультиматуми", – пояснив президент.

Зеленський наголосив – ультиматуми дають можливість робити паузи. Також він зазначив, що Мінські угоди були ультиматумом, і був заморожений конфлікт.

"Йому треба була ця пауза, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення. Тому будь-які ультиматуми для Путіна – потреба в паузі. Пауза, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх. Бо він втратив вже свою натреновану армію", – додав глава держави.

16 червня The New York Times з посиланням на драфт документа, робота над яким велася з лютого до квітня 2022-го, повідомило, що у проєкті так званого мирного договору від 2022 року був пункт, який дозволяв Росії знову вдертися в Україну та заблокувати допомогу від інших гарантів.

Перемовини у Стамбулі почалися 29 березня 2022 року, делегації очолювали радник диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський від РФ та очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія від України.

14 червня 2024-го Путін на пропагандистській зустрічі з керівництвом МЗС Росії заявив , що готовий нібито негайно припинити вогонь у разі виконання кількох умов, зокрема відмови України від вступу до НАТО.

заявив Українське МЗС вважає, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня. Канцлер Німеччини Шольц зазначив, що лідери G7 не обговорювали заяви Путіна, адже вони несерйозні.

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