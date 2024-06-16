За угодою 2022 року Росія могла знову напасти й заблокувати будь-яку допомогу Україні – NYT

Проєкт договору передбачав, що допомогу Україні можна було надавати тільки за згодою всіх країн-гарантів, серед яких була і Росія

Володимир Путін (Фото: EPA)

У проєкті так званого мирного договору від 2022 року був пункт, який дозволяв Росії знову вдертися в Україну та заблокувати допомогу від інших гарантів. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на драфт документа, робота над яким велася з лютого до квітня 2022-го.

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Зазначається, що найбільша проблема виникла у п'ятій статті можливого договору: у разі чергового збройного нападу держави-гаранти, які підпишуть договір, мають стати на захист України (йдеться про Велику Британію, Китай, Росію, США та Францію).

Проте, на розчарування українців, у цьому пункті відбувся вирішальний відхід від того, що, за словами українських перемовників, обговорювалося у Стамбулі.

РФ ввела пункт про те, що всі держави-гаранти, включно з нею, повинні погодити відповідь у разі нападу на Україну – по суті, Росія могла б знову вторгнутися, а потім накласти вето на будь-яке військове втручання від імені України, зауважує NYT.

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ЗМІ пише, що цю очевидно абсурдну умову Україна швидко визначила як dealbreaker – щось достатньо важливе, щоб перешкодити погодитися на угоду.

"Держави-гаранти та Україна погоджуються, що у разі збройного нападу на Україну кожна з держав-гарантів… на основі рішення, узгодженого всіма державами-гарантами, надасть… допомогу Україні як постійно нейтральній державі, яка знаходиться під атакою", – йдеться у проєкті документа.

Як заявляє медіа, після цієї зміни член української переговорної групи заявив, що сторона не зацікавлена у продовженні переговорів.

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Перемовини у Стамбулі почалися 29 березня 2022 року, делегації очолювали радник диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський від РФ та очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія від України.

14 червня 2024-го Путін на пропагандистській зустрічі з керівництвом МЗС Росії заявив , що готовий нібито негайно припинити вогонь у разі виконання кількох умов, зокрема відмови України від вступу до НАТО.

заявив Українське МЗС вважає, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня. Канцлер Німеччини Шольц зазначив, що лідери G7 не обговорювали заяви Путіна, адже вони несерйозні.

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