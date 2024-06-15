Шольц: Припинення вогню без серйозних переговорів з Росією просто заморозить війну

Німецький лідер нагадав, що мир неможливий без Росії, але вона продовжує війну

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/DENIS BALIBOUSE)

Припинення вогню без переговорів та дорожньої карти не завершить російсько-українську війну, а заморозить її. Про це на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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"Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без конкретного шляху до сталого миру просто на основі так званих нових реалій просто легітимізує захоплення Росією [української] землі та призведе до замороженого конфлікту", – заявив він.

Шольц наголосив, що саме Україна – країна, яка постраждала від російського агресії – запропонувала план миру [формулу Володимира Зеленського].

Німецький лідер нагадав свою попередню тезу про те, що мир неможливий без Росії.

"Але не забуваймо: коли ми говоримо про мир, Росія готується до продовження війни. Ми знаємо, що Москва у будь-який момент, навіть сьогодні, могла б зупинити бійню та вивести свої війська з України. Але вона відмовляється чути наш колективний заклик", – заявив Шольц, додавши, що досягнення миру потребуватиме ще багатьох зусиль.

Комюніке Глобального саміту миру, який стартував 15 червня у Швейцарії, готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.

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