Зеленський: Готовий план дій щодо миру в Україні передадуть Росії

Володимир Зеленський та світові лідери на Саміті миру (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Узгоджений за підсумками Саміту миру у Швейцарії план дій щодо справедливого миру в Україні передадуть Росії. Про це на першому пленарному засіданні заявив президент Володимир Зеленський.

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"Немає потреби у тому, щоб заново винаходити колесо, коли Статут ООН вже визначає підвалини для миру і нормального співіснування народів. Ми просто маємо до цього повернутися і визначити, як саме країни будуть співпрацювати", – сказав він.

За словами Зеленського, світовим лідерам та Україні потрібно створити план дій щодо досягнення миру і завершення російсько-української війни.

Президент нагадав, що зараз на саміті не присутня Росія, тому що їй "не цікавий мир".

"Ми разом маємо визначити, що означає справедливий мир для світу і як його можна досягти на основі Статуту ООН. І потім, коли план дій буде на столі – ухвалений всіма і справедливий для всіх народів – тоді ми зможемо його зкомунікувати з Росією", – наголосив Зеленський.

Комюніке Глобального саміту миру, який стартував 15 червня у Швейцарії, готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.

Зеленський вже зустрівся з президентами Грузії та Чилі Саломе Зурабішвілі та Габріелем Боричем, зі Вселенським патріархом, а також з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

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