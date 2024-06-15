Комюніке Саміту миру буде відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Комюніке Глобального саміту миру, який стартував 15 червня у Швейцарії, готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Чітка позиція по комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей саміт", – заявив він.

На початку зустрічі з президентом Володимиром Зеленським лідерка Швейцарії Віола Амгред заявила, що саміт буде зосереджено навколо трьох тем: ядерна безпека, продовольча безпека і людський вимір. Останній пункт стосуватиметься повернення українських полонених та незаконно депортованих дітей.

Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився – це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. З країн-членів G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.

Зеленський вже зустрівся з президентами Грузії та Чилі Саломе Зурабішвілі та Габріелем Боричем, зі Вселенським патріархом, а також з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Читайте також: Радіо Свобода: на Саміт миру прибули російські опозиційні журналісти та пропагандисти