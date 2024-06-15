Радіо Свобода: на Саміт миру прибули російські опозиційні журналісти та пропагандисти

Серед прокремлівських пропагандистів, за даними РС, на саміті присутні РИА Новости і ТАСС

Прапор Швейцарії (Фото: пресслужба уряду країни)

На Глобальному саміті миру, який розпочався у швейцарському місті Бюргеншток 15 червня, присутні так звані опозиційні російські журналісти та кремлівські топпропагандисти. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

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За даними видання, там присутні такі прокремлівські ресурси як РИА Новости, ТАСС, Коммерсант, а також опозиційні Meduza та Дождь.

Це була позиція Швейцарії – приймаючої нейтральної сторони у російсько-українській війні, пояснює Радіо Свобода.

Водночас пропагандисти Кремля поки що ніяк не висвітлювали саміт. Путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Москві "нема що передати учасникам заходу у Швейцарії".

14 червня російський диктатор на пропагандистській зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що готовий нібито негайно припинити вогонь в Україні в разі виконання кількох умов.

Серед них: виведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також відмова від вступу до НАТО.

Міністерство закордонних справ відповіло на чергові маніпулятивні заяви російського диктатора щодо нібито готовності Кремля до переговорів. У відомстві вважають, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня.

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