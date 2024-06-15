Боррель – про пропозиції Путіна: Агресор не може диктувати умови припинення вогню

Голова євродипломатії заявив, що "неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля"

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Агресор не може диктувати умови припинення вогню, ба більше – Росія у мирі не зацікавлена. Про це на сторінці у X (Twitter) заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель., коментуючи нещодавні "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна щодо миру в Україні.

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"Неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля, тоді як Росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Боррель нагадав, що справжні умови миру викладені у Статуті ООН та резолюції Генеральної асамблеї "про всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні", яку підтримала 141 країна.

Раніше представник США у Раді безпеки ООН Роберт Вуд звинуватив Росію у спробі використати Радбез ООН задля того, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "пропозиції" Путіна несерйозними. Він також вважає, що вони спрямовані тільки на те, аби відвернути увагу від мирного саміту у Швейцарії.

14 червня російський диктатор на пропагандистській зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що готовий нібито негайно припинити вогонь в Україні в разі виконання кількох умов.

Серед них: виведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також відмова від вступу до НАТО.

Міністерство закордонних справ відповіло на чергові маніпулятивні заяви російського диктатора щодо нібито готовності Кремля до переговорів. У відомстві вважають, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня.

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