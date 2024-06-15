Боррель – о предложениях Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Агрессор не может диктовать условия прекращения огня, более того – Россия в мире не заинтересована. Об этом на странице в X (Twitter) заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя недавние "предложения" российского диктатора Владимира Путина касательно мира в Украине.

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"Неприемлемые требования Путина преследуют цель легитимизировать вторжение и подорвать мирные усилия, в то время как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня", – говорится в сообщении.

Боррель напомнил, что настоящие условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи "о всеобъемлющем, справедливом и крепком мире в Украине", поддержанной 141 страной.

Ранее представитель США в Совбезе ООН Роберт Вуд обвинил Россию в попытке использовать Совбез ООН для того, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от Глобального саммита мира в Швейцарии.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "предложения" Путина несерьезными. Он также считает, что они направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от мирного саммита в Швейцарии.

14 июня российский диктатор на пропагандистской встрече с руководством МИД РФ заявил, что готов якобы немедленно прекратить огонь в Украине в случае выполнения нескольких условий.

Среди них: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО.

Министерство иностранных дел ответило на очередные манипулятивные заявления российского диктатора о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня.

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