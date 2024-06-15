Украина может представить России мирный план, наработанный по итогам Саммита мира

По словам Андрея Ермака, это может произойти на втором Саммите мира

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Украина готова представить России мирный план, это может произойти во время второго Саммита мира. Об этом в эфире 24 канала сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок в плане ее суверенитета и территориальной целостности по результатам этой встречи не будет.

"Завтра мы, лидеры, обсудим принципы будущего совместного плана, который будет состоять из формулы, предложенной украинской стороной. Но опять же, мы очень честны и готовы к дискуссиям относительно всех мнений ответственных и цивилизованных стран", – сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что таким образом будет создан мирный план, который Украина готовится презентовать стране-агрессору. По мнению Ермака, это может произойти на втором Саммите мира.

За обязательное присутствие на втором саммите выступают ряд стран, в частности Швейцария и Германия.

Россию на саммит не приглашали, а Китай от участия отказался – это решение раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Из стран-членов G20 на саммит в Швейцарии не приедут делегации Мексики и Саудовской Аравии.

От Саммита мира в Швейцарии Украина хочет получить коммюнике, где речь пойдет о трех главных пунктах: энергетической безопасности, включая ядерную, свободном судоходстве и серьезном шаге к обмену пленными.

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