Украина может представить России мирный план, наработанный по итогам Саммита мира
Украина готова представить России мирный план, это может произойти во время второго Саммита мира. Об этом в эфире 24 канала сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
По его словам, никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок в плане ее суверенитета и территориальной целостности по результатам этой встречи не будет.
"Завтра мы, лидеры, обсудим принципы будущего совместного плана, который будет состоять из формулы, предложенной украинской стороной. Но опять же, мы очень честны и готовы к дискуссиям относительно всех мнений ответственных и цивилизованных стран", – сказал Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что таким образом будет создан мирный план, который Украина готовится презентовать стране-агрессору. По мнению Ермака, это может произойти на втором Саммите мира.
За обязательное присутствие на втором саммите выступают ряд стран, в частности Швейцария и Германия.
- Россию на саммит не приглашали, а Китай от участия отказался – это решение раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Из стран-членов G20 на саммит в Швейцарии не приедут делегации Мексики и Саудовской Аравии.
- От Саммита мира в Швейцарии Украина хочет получить коммюнике, где речь пойдет о трех главных пунктах: энергетической безопасности, включая ядерную, свободном судоходстве и серьезном шаге к обмену пленными.
Читайте также: На Саммит мира прибыла 101 страна. Президент Швейцарии очертила три темы мероприятия