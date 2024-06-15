Україна може представити Росії мирний план, напрацьований за підсумками Саміту миру

За словами Андрія Єрмака, це може статися на другому Саміті миру

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Україна готова представити Росії мирний план, це може статися під час другого Саміту миру. Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, жодного компромісу з незалежністю України та ніяких поступок її суверенітетом і територіальною цілісністю за результатами цієї зустрічі не буде.

"Завтра ми, лідери, обговоримо принципи майбутнього спільного плану, який складатиметься з формули, запропонованої українською стороною. Але знову ж таки, ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн", – сказав Єрмак.

Глава ОП наголосив, що таким чином буде створено мирний план, який Україна готується презентувати країні-агресору. На думку Єрмака, це може відбутися на другому Саміті миру.

За обов'язкову присутність на другому саміті виступають низка країн, зокрема Швейцарія та Німеччина.

Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився – це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. З країн-членів G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.

Від Саміту миру у Швейцарії Україна хоче отримати комюніке, де йтиметься про три головні пункти: енергетичну безпеку, включно з ядерною, вільне судноплавство і серйозний крок до обміну полоненими.

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