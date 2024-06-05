Столтенберг – про відмову КНР від участі у Саміті миру: Це справжнє ставлення Пекіна до війни

Генсек НАТО заявив, що Китай не може одночасно будувати добрі відносини з Заходом і "дружити" з Росією

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав "прикрою" відмову Китаю брати участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. В ефірі німецького мовника NDR він заявив, що Пекін не може і "дружити" з західними країнами, і підтримувати Росію.

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За словами Столтенберга, відмова Китаю від участі у "мирному саміті" насправді демонструє справжнє ставлення Пекіна до російсько-української війни.

Він нагадав, що КНР підтримувала Росію з самого початку її повномасштабної агресії проти України.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найголовнішим прихильником війни Росії проти України – найбільшої та найбезпосереднішої загрози безпеці, з якою ми стикаємося тут, у Європі. Звичайно, Китай не може мати й те й інше одночасно", – висловився генсек НАТО.

2 червня 2024 року президент Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь.

Наступного дня речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін "ніколи не роздмухував вогонь і не розпалював полум'я". Звинувачення Зеленського вона відкинула.

Речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що насправді Сполучені Штати не розуміють, який внесок міг би зробити Китай на Глобальному саміті миру у Швейцарії, враховуючи його прагнення до зміцнення зв'язків з Росією.

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