Китай каже, що його "мирний план" підтримали вже десятки країн. МЗС відреагувало

Ван І (Фото: ЕРА/ANDY WONG)

Після відмови Китаю від участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії, міністр закордонних справ країни Ван I повідомив, що китайський "мирний план" нібито підтримали вже 26 країн світу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ван уточнив, що загалом 45 країн позитивно висловилися щодо китайських пропозицій, з них 26 – повністю готові підтримати "мирний план". Разом з тим, додав він, Україна й Росія окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм і Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.

Журналісти акцентують, що дипломат КНР не вказав, що основною вимогою Києва до Москви є виведення окупаційних військ з території України, зокрема, з тих, які були окуповані Росією під час першого вторгнення.

Ван I додав, що "умови для мирних переговорів ще не готові", тому Китай "ухвалюватиме власні рішення" щодо участі у таких зустрічах.

Українське міністерство закордонних справ відреагувало, заявивши, що всі, хто щиро прагнуть відновлення миру в російсько-українській війні, мають працювати над успішним проведенням Саміту миру у Швейцарії.

"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", – заявили там.

У відомстві додали, що саме Україна має диктувати умови миру на своїй території, оскільки саме вона зазнала агресивного нападу й отримала руйнівні наслідки.

24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, проте там були лише загальні фрази та заклики до переговорів.

Україна своєю чергою не раз наголошувала, що у питанні миру в Україні не має бути жодних "китайського", "ватиканського", "африканського" й інших "мирних планів".

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