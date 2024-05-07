Аналітик Пойта: Реалізація китайської формули миру буде спрямована на поразку України

Юрій Пойта розповів LIGA.net, що передбачає китайський "мирний план" і як його реалізація може вплинути на майбутнє України

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Так званий китайський мирний план поверхнево спрямований на мирне врегулювання російсько-української війни, але насправді, якщо реалізувати китайську формулу, вона буде спрямована на поразку України. Таку думку LIGA.net висловив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта.

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Відповідаючи на запитання, чи збирається Пекін сприяти мирному врегулюванню конфлікту, Пойта сказав: "Ми не фіксуємо таких ознак. Ви говорите про прийнятну формулу і для Росії, і для України. Поки що, на цей момент, такої формули немає, тому що російські інтереси і українські інтереси – вони прямо протилежні".

Експерт допускає, що така формула може з'явитися у майбутньому, проте вона буде частково вигідна як Росії, так і Україні.

"Ми бачимо, що те, що пропонує Китай у своєму документі, який він опублікував приблизно рік тому, більшість пунктів відповідають українським інтересам, але немає механізмів їх виконання, і Китай не наполягає на їх виконанні", – розповів Пойта.

Водночас, додав він, Китай інтенсивно просуває так звані мирні переговори як на офіційному, так і на неофіційному рівнях.

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"Але ми маємо розуміти, що однією з умов є припинення постачання Україні зброї. Тобто ми говоримо про те, що Росія не покидатиме своїх стратегічних завдань із захоплення української території, зі знищення української державності. І ми розуміємо, що на цих мирних переговорах Росія вимагатиме нас відмовитися від захоплених нею територій і поважати російську безпеку", – пояснив аналітик.

Тому Україна за підсумками мирних переговорів була б вимушена відмовитись від Збройних Сил, забезпечити "справедливі умови" для російськомовного населення тощо.

"Тобто цей китайський мирний план нібито поверхнево направлений на мирне врегулювання, але насправді, якщо реалізувати китайську формулу, вона буде спрямована на поразку України", – підсумував Пойта.

24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, проте там були лише загальні фрази та заклики до переговорів.

5 травня 2024 року вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок з Сі, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

Голова Єврокомісії після зустрічі з очільником КНР заявила, що члени ЄС розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву щодо завершення війни проти України, а також й надалі запобігатиме російським ядерним погрозам.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт та Пекін готуються до підписання 16 двосторонніх угод. Сі приїде до Угорщини 8 травня.

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