Мир в Україні, ядерні погрози Росії та зброя: про що говорили фон дер Ляєн, Макрон та Сі

Президентка Єврокомісії стисло розповіла, про що вдалося домовитися членам Євросоюзу з Китаєм на зустрічі з Сі Цзіньпіном у Парижі

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Країни-члени Євросоюзу розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву щодо завершення війни проти України, а також й надалі запобігатиме російським ядерним погрозам. Про це за підсумками зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі заявила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській агресивній війні проти України", – сказала вона, зазначивши, що "і Європа, і Китай мають спільний інтерес у мирі та безпеці".

За словами фон дер Ляєн, Сі завжди робив все можливе для деескалації російських ядерних погроз. Вона сподівається, що китайський лідер продовжуватиме це на тлі ядерних погроз Росії, що тривають.

Крім того, на зустрічі сторони торкнулися питання передання Китаєм зброї Росії. Президентка Єврокомісії зауважила, що було обговорено, що Пекін не робитиме цього й сприятиме миру.

"Необхідно більше зусиль, щоб зупинити постачання товарів подвійного призначення Росії, яке потрапляє на поле бою", – заявила фон дер Ляєн.

Today was the third time I met President Xi in just over one year.



Once again, we had an open and honest discussion.



We have discussed the points where we see eye-to-eye.



And where we have differences ↓ https://t.co/2M537ESBeZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024

2 травня 2024 року керівник ОП Єрмак заявив, що Україна сподівається на присутність Китаю на мирному саміті у Швейцарії, проте Пекін виступає за те, щоб там були й росіяни.

5 травня вперше за останні п’ять років лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок з Сі, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

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