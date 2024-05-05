Сі заявив, що Китай хоче працювати із Францією та світом, щоб знайти шляхи вирішення війни

Лідер Китаю 5 травня вперше за останні п'ять років був у Франції, однією з тем його зустрічі із Макроном була російсько-українська війна

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який 5 травня вперше за останні п’ять років прибув до Франції, заявив, що Пекін має намір співпрацювати із Парижем в контексті врегулювання російсько-української війни. Про це повідомляє Le monde із посиланням на статтю Сі для Le Figaro.

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Повномасштабну війну Росії проти України лідер Китаю традиційно назвав "українською кризою".

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, а також не є її стороною чи учасником", – заявив Сі.

Він висловив сподівання, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу.

"І ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи", – додав він.

30 квітня видання Bloomberg писало, що Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

Україна сподівається на присутність Китаю на мирному саміті у Швейцарії, проте Пекін виступає за те, щоб там були й росіяни.

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