Сі заявив, що Китай хоче працювати із Францією та світом, щоб знайти шляхи вирішення війни
Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який 5 травня вперше за останні п’ять років прибув до Франції, заявив, що Пекін має намір співпрацювати із Парижем в контексті врегулювання російсько-української війни. Про це повідомляє Le monde із посиланням на статтю Сі для Le Figaro.
Повномасштабну війну Росії проти України лідер Китаю традиційно назвав "українською кризою".
"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, а також не є її стороною чи учасником", – заявив Сі.
Він висловив сподівання, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу.
"І ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи", – додав він.
- 30 квітня видання Bloomberg писало, що Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.
- Україна сподівається на присутність Китаю на мирному саміті у Швейцарії, проте Пекін виступає за те, щоб там були й росіяни.
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