Си заявил, что Китай хочет работать с Францией и миром, чтобы найти пути решения войны

Лидер Китая 5 мая впервые за последние пять лет был во Франции, одной из тем его встречи с Макроном была российско-украинская война

Си Цзиньпин (Фото: ЭРА)

Лидер Китая Си Цзиньпин, прибывший 5 мая во Францию впервые за последние пять лет, заявил, что Пекин намерен сотрудничать с Парижем в контексте урегулирования российско-украинской войны. Об этом сообщает Le monde со ссылкой на статью Си для Le Figaro.

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Полномасштабную войну России против Украины лидер Китая традиционно назвал "украинским кризисом".

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, а также не является его стороной или участником", – заявил Си.

Он выразил надежду, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу.

"И мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса", – добавил он.

30 апреля издание Bloomberg писало, что Макрон стремится углубить свою личную связь с лидером Китая, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина насчет войны в Украине.

Украина надеется на присутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии, однако Пекин выступает за то, чтобы там были и россияне.

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