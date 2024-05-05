Си заявил, что Китай хочет работать с Францией и миром, чтобы найти пути решения войны
Лидер Китая Си Цзиньпин, прибывший 5 мая во Францию впервые за последние пять лет, заявил, что Пекин намерен сотрудничать с Парижем в контексте урегулирования российско-украинской войны. Об этом сообщает Le monde со ссылкой на статью Си для Le Figaro.
Полномасштабную войну России против Украины лидер Китая традиционно назвал "украинским кризисом".
"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, а также не является его стороной или участником", – заявил Си.
Он выразил надежду, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу.
"И мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса", – добавил он.
- 30 апреля издание Bloomberg писало, что Макрон стремится углубить свою личную связь с лидером Китая, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина насчет войны в Украине.
- Украина надеется на присутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии, однако Пекин выступает за то, чтобы там были и россияне.
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