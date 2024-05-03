США не видят, чтобы Китай хотел справедливого завершения войны в Украине – Белый дом

Джон Кирби заявил, что США приветствовали бы участие Китая в Глобальном саммите мира, однако не уверены, что Пекин хочет поддержать украинскую формулу

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

США не видят, чтобы Китай намеревался принять украинскую формулу мира и работать над справедливым завершением российско-украинской войны. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кирби спросили, примет ли Китай участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии и как к этому относятся США.

Он ответил, что Соединенные Штаты приветствовали бы участие Китая, однако не уверены, что он – страна, желающая работать над справедливым миром.

"Если Китай является страной, желающей помочь работать над справедливым миром и готова полностью уважать цели и задачи президента Зеленского и его прерогативы, тогда, мой Бог, мы поддержим это <...> В то же время было бы неправильно, если бы я сказал, что мы действительно видели, как Китай движется в этом направлении – мы такого не видели", – заявил Кирби.

Читайте также: Аналитик Пойта: Поражение России для Китая – суперотрицательный сценарий. Есть ряд причин почему

В связи с этим, добавил представитель администрации американского президента, США продолжают оказывать Украине военную помощь.

"Мы получили дополнительное финансирование, чтобы отразить российскую агрессию, вернуть территории, которые россияне отобрали у Украины, и работать собственными усилиями над достижением мира, отвечающего целям не только его администрации, но и украинского народа", – подытожил он.

Читайте также: Ермак: Мы сделаем все, чтобы Китай был на мирном саммите. Отсутствие РФ – принципиальное