Аналитик Пойта: Поражение России для Китая – супернегативный сценарий. Есть ряд причин

Юрий Пойта назвал LIGA.net аспекты, указывающие на то, что Китаю не выгодно поражение России в войне против Украины

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Поражение России в войне против Украины является негативным сценарием для Китая, поскольку принесет ряд неопределенностей и позволит Западу значительно усилиться. Об этом в комментарии LIGA.net заявил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS), Азиатской секции New Geopolitics Research Network Юрий Пойта.

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Отвечая на вопрос, действительно ли Китаю невыгодно поражение России, Пойта сказал: "Для Китая это очень негативный сценарий, который приносит ряд проблем".

"Это мы зафиксировали также и из других источников непосредственно в Китае. Когда мы проводили закрытые дискуссии с китайскими экспертами, аффилированными с правительством, в том числе со структурами, связанными с министерством иностранных дел и министерством обороны, мы сделали выводы, что поражение России – это супернегативный сценарий для Китая, потому что, во-первых, он позволит Западу значительно усилиться", – заявил он.

Во-вторых, по словам эксперта, поражение России может принести целый ряд неопределенностей, поскольку в случае военного поражения РФ значительно увеличиваются шансы стабилизации политического режима, политической системы в России.

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Для Пекина это не выгодно, ведь режим российского диктатора Владимира Путина для него "абсолютно благоприятен".

"Кроме того, мы зафиксировали симпатию между Путиным и Си лично. Имеется в виду, что есть не только прагматические интересы, но и личная симпатия на уровне психологии, позволяющая еще больше скрепить российско-китайское стратегическое партнерство", – рассказал Пойта.

Также, если Китай готовится через время начать свою военную операцию против Тайваня, ему нужна Россия как важный партнер, имеющий ядерное оружие, который является членом Совбеза ООН и может противодействовать Западу.

"Который может поддержать Китай в том или ином плане, который будет снабжать Китай стратегическими ресурсами для этой войны", – пояснил аналитик.

8 апреля 2024 года представительница МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

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