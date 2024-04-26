Встреча Блинкена и Си Цзиньпина. США пригрозили Китаю новыми санкциями из-за помощи РФ

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Китай воздержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины. Вашингтон может ужесточить санкции против Пекина. Об этом Блинкен заявил во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, его слова цитирует NBC News.

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"России было бы трудно поддерживать свое вторжение в Украину без поддержки Китая", – акцентировал госсекретарь США.

Блинкен допустил возможность расширения санкций США против Китая за помощь России.

"В случае с США мы уже ввели санкции против более сотни китайских организаций, экспортного контроля и так далее. И мы полностью готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко заявил об этом на своих сегодняшних встречах", – сказал он.

Ранее журналисты FT со ссылкой на осведомленных собеседников писали, что во время встречи Блинкен передаст Ван И послание: содействие военно-промышленному комплексу России будет иметь последствия в виде карательных мер.

Во время встречи 26 апреля глава китайского МИД подчеркнул, что в отношениях между странами нарастают проблемы. Блинкен, в свою очередь, подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире".

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

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