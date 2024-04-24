Блинкен начал трехдневный визит в Китай. Первая остановка – Шанхай

26 апреля госсекретарь США должна отправиться в Пекин, где у него запланирована встреча с китайским коллегой Ваном I

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 апреля прибыл в Шанхай, с которого начинается его трехдневный рабочий визит в Китай. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в течение двух дней Блинкен встретится с руководителями американских компаний, работающих в Китае, посетит ряд других мероприятий и проведет много встреч.

26 апреля госсекретарь США должна отправиться в Пекин. Ожидается, что там он встретится с китайским коллегой Ваном И, возможно, с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее журналисты FT со ссылкой на осведомленные источники писали, что Блинкен передаст министру иностранных дел Китая послание: содействие военно-промышленному комплексу России будет иметь последствия в виде карательных мер.

На министерской встрече Большой семерки (G7) на этой неделе Блинкен сказал, что Китай вносит значительный вклад в поддержку российской оборонной промышленности. Китай пока не поставляет России оружие напрямую, но Блинкен намерен предупредить, что США и их союзники единственные в их оценке действий Пекина в войне России против Украины, пишет Financial Times.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критики или давление" из-за своих связей с Москвой.

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