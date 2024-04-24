Блінкен розпочав триденний візит до Китаю. Перша зупинка – Шанхай

26 квітня держсекретар США має вирушити до Пекіна, де у нього заплановано зустріч з китайським колегою Ваном І

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен 24 квітня прибув до Шанхаю, з якого розпочинається його триденний робочий візит до Китаю. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що протягом двох днів Блінкен зустрінеться з керівниками американських компаній, які працюють у Китаї, а також відвідає низку інших заходів та проведе багато зустрічей.

26 квітня держсекретар США має вирушити до Пекіна. Очікується, що там він зустрінеться з китайським колегою Ваном І та, можливо, з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше журналісти FT з посиланням на обізнані джерела писали, що Блінкен передасть міністру іноземних справ Китаю послання: сприяння військово-промисловому комплексу Росії матиме наслідки у вигляді каральних заходів.

На міністерській зустрічі Великої сімки (G7) цього тижня Блінкен сказав, що Китай робить значний внесок у підтримку російської оборонної промисловості. Китай поки не постачає Росії зброю безпосередньо, але Блінкен має намір попередити, що США та їхні союзники єдині в їхній оцінці дій Пекіна у війні Росії проти України, пише Financial Times.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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