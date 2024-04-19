Блінкен: Китай для Росії зараз є найбільшим постачальником компонентів до зброї

Держсекретар США розкритикував Китай за співпрацю з Росією та підтримку її ОПК

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Пекін за допомогу російській "оборонці", заявивши, що Китай є основним постачальником критично важливих компонентів для виготовлення озброєння, яке Росія використовує у війні проти України. Його цитує Reuters.

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"Коли йдеться про оборонно-промисловий комплекс РФ, основним постачальником на цю мить є Китай. Ми бачимо, як КНР ділиться верстатами, напівпровідниками, іншими товарами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову галузь", – сказав Блінкен.

За його словами, США дали "чітко зрозуміти" Китаю, що він не має допомагати Росії у її війні проти України.

Держсекретар зазначив, що "неможливо" для Пекіна хотіти мати дружні відносини з країнами Європи, водночас підживлюючи "найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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