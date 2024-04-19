Блинкен: Китай для России сейчас является крупнейшим поставщиком компонентов к оружию

Госсекретарь США подверг критике Китай за сотрудничество с Россией и поддержку ее ОПК

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Пекин за помощь российской "оборонке", заявив, что Китай является основным поставщиком критически важных компонентов для изготовления вооружения, которое Россия использует в войне против Украины. Его цитирует Reuters.

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"Когда речь идет об оборонно-промышленном комплексе РФ, основным поставщиком на этот момент является Китай. Мы видим, как КНР делится станками, полупроводниками, другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную отрасль", – сказал Блинкен.

По его словам, США дали "четко понять" Китаю, что он не должен помогать России в ее войне против Украины.

Госсекретарь отметил, что "невозможно" для Пекина хотеть иметь дружеские отношения со странами Европы, в то же время подпитывая "наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны".

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критики или давления" из-за своих связей с Москвой.

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