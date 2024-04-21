FT: Блінкен особисто попередить Китай про санкції за постачання технологій в Росію

Держсекретар Блінкен збирається у Китай. Він збирається попередити, що США готові застосувати каральні заходи у відповідь на допомогу Росії

Фото: EPA

Державний секретар США Ентоні Блінкен збирається особисто попередити Китай, що США готові запровадити жорсткі санкції у відповідь на постачання в Росію технологій подвійного застосування, наприклад чипів чи двигунів, які можуть використовуватися для крилатих ракет. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

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Блінкен відвідає Шанхай і Пекін 24-26 квітня.

За словами співрозмовник FT, глава Держдепартаменту передасть міністру іноземних справ Китаю Ван І послання: сприяння військово-промисловому комплексу Росії матиме наслідки у вигляді каральних заходів.

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Блінкен не буде розкривати деталей санкцій. Але відомо, що під обмеження можуть потрапити китайські фінансові інституції – про це казала міністерка фінансів США Джанет Єллен.

На міністерській зустрічі Великої сімки (G7) цього тижня Блінкен сказав, що Китай робить значний внесок у підтримку російської оборонної промисловості. Агентство Bloomberg повідомляє, що Китай поки не постачає Росії зброю безпосередньо, але Блінкен має намір попередити, що США та їхні союзники єдині в їхній оцінці дій Пекіна у війні Росії проти України.

Заступник держсекретаря Курт Кемпбелл пояснив, що, на думку США та їхніх союзників, Китай підриває європейську безпеку, постачаючи Росії технології подвійного призначення та одночасно намагаючись розвивати тісніші економічні та політичні зв'язки з Європою.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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