FT: Блинкен лично предупредит Китай о санкциях за поставку технологий в Россию

Госсекретарь Блинкен собирается в Китай. Он намерен предупредить, что США готовы применить карательные меры в ответ на помощь России

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен лично предупредить Китай, что США готовы ввести жесткие санкции в ответ на поставку в Россию технологий двойного применения, например чипов или двигателей, которые могут использоваться для крылатых ракет. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Блинкен посетит Шанхай и Пекин 24-26 апреля.

По словам собеседника FT, глава Госдепартамента передаст министру иностранных дел Китая Ван И послание: содействие военно-промышленному комплексу России будет иметь последствия в виде карательных мер.

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Блинкен не будет раскрывать детали санкций. Но известно, что под ограничения могут попасть китайские финансовые институты – об этом говорила министерша финансов США Джанет Йеллен.

На министерской встрече Большой семерки (G7) на этой неделе Блинкен сказал, что Китай вносит значительный вклад в поддержку российской оборонной промышленности. Агентство Bloomberg сообщает, что Китай пока не поставляет России оружие напрямую, но Блинкен намерен предупредить, что США и их союзники единственные в оценке действий Пекина в войне России против Украины.

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл пояснил, что, по мнению США и их союзников, Китай подрывает европейскую безопасность, поставляя России технологии двойного назначения и одновременно пытаясь развивать более тесные экономические и политические связи с Европой.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что будут считать Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критики или давление" из-за своих связей с Москвой.

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