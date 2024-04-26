Встреча Ван И и Блинкена. Китай предупредил США о росте "негативных факторов" в отношениях

Энтони Блинкен и Ван И, 2015 (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, отметил, что в отношениях между странами нарастают проблемы. Блинкен, в свою очередь, подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире". Видео заявлений публикует издание Bloomberg.

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Встреча Блинкена с Ван И состоялась утром 26 апреля в Пекине.

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще растут", – сказал главный китайский дипломат в начале встречи.

В то же время Блинкен подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире".

"Я надеюсь, что в этих дискуссиях мы будем очень четко, очень прямо говорить о тех сферах, где у нас есть разногласия, и о том, какую позицию занимают Соединенные Штаты", – сказал он.

Ранее журналисты FT со ссылкой на осведомленных собеседников писали, что во время встречи Блинкен передаст Ван И послание: содействие военно-промышленному комплексу России будет иметь последствия в виде карательных мер.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

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