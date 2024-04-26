Зустріч Ван Ї та Блінкена. Китай попередив США про зростання "негативних факторів" у відносинах

Ентоні Блінкен і Ван Ї, 2015 (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, наголосив що у відносинах між країнами наростають проблеми. Блінкен, своєю чергою, підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі". Відео заяв публікує видання Bloomberg.

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Зустріч Блінкена з Ваном Ї відбулась вранці 26 квітня у Пекіні.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах усе ще зростають", – сказав головний китайський дипломат на початку зустрічі.

Водночас Блінкен підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі".

"Я сподіваюся, що в цих дискусіях ми будемо дуже чітко, дуже прямо говорити про ті сфери, де у нас є розбіжності, і про те, яку позицію займають Сполучені Штати", – сказав він.

Раніше журналісти FT з посиланням на обізнаних співрозмовників писали, що під час зустрічі Блінкен передасть Ван Ї послання: сприяння військово-промисловому комплексу Росії матиме наслідки у вигляді каральних заходів.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала й не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви й Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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